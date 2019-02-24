Нужно скопировать шаблон существующего сайта.

Привет. Планируется новый сайт типографии. Но сначала надо сделать систему калькуляторов....систему расчета разной полиграфии и не только. Так что это это проект для кодера... визуал...стили пока не важны. Но надо будет в итоге увязать с работой какой-либо cms, ...