Нужно скопировать шаблон существующего сайта.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок191 просмотр
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Нужно скопировать шаблон существующего сайта. Упорядочить все стили и скрипты.

Нужент професионал в html, html5, jQuery, js.

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5 лет назад
awsea001
Сергей 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
15 дней назад
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