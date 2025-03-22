Требуется оптимизировать Python-скрипт на Selenium, который используется для публикации продуктов. Скрипт закрывается через 5 минут работы. Необходимо выявить и устранить причину сбоя для обеспечения стабильной работы.
Нужно составить тест для Вакансии
Нужно составит тест (не более часа, лучше 40-45 мин, на проверку знания: главное понять что кандидат обладает стеком HTML/CSS/JS/PHP и также может создавать телеграм ботов и работать с телеграм апи, сможет ли за 40-50 минут кандидат скопировать простой лендинг, почистить лишний код, и сделать примитивную форму ввода данных, к примеру имя и номер телефона. Прошу писать в Телегу @HRserf.
Оплатим создание теста (до 50к)+ тех. интервью (каждое, до 5к) с кандидатами, кандидатов предоставляем мы.
Описание вакансии: Tech Lead/Тех лид (Middle+/Senior Fullstack Developer), 25-40 лет, русскоговорящий, мужчина.
часовой пояс мск +- 3 часа
тип вакансии: полностью удаленная
график работы: 5/2, 40-50 час/неделю
Маркетинговое агентство в поисках коллеги на позицию Tech Lead.
Наши сотрудники — наше богатство. Мы гордимся тем, что мы — команда профессионалов. Атмосфера у нас способствует творчеству и развитию, мы реализуемся в масштабных проектах и генерируем амбициозные идеи.
Чем Вы будете заниматься:
- участие и руководство в разработке оптимизированных и адаптивных веб-страниц с использованием HTML/CSS и JavaScript, интеграция этих сайтов с Telegram API
- организация из 2-3 разработчиков единой команды, которая может слажено работать над проектом; декомпозировать задачи и контролировать их качественное исполнение; участие в разработке внутренних правил, методик и регламентов проведения работ;
- архитектурная перестройка существующих решений, контролировать проекты, гарантируя их работоспособность и отказоустойчивость, отслеживать и устранять неполадки
- составлять отчетность о ходе разработки, демонстрировать разработанный функционал;
Вы нам подходите, если:
- владеете стеком HTML/CSS/JS/PHP;
- был опыт разработки Telegram-ботов и работы с Telegram API
- есть опыт технического или управленческого лидерства от 1 года;
- умеете видеть, как будет лучше для пользователей, делать программный продукт как для себя самого;
- проявляете инициативу, внимательны к деталям, ;
Со своей стороны предлагаем:
- достойную заработную плату, растущую с Вашим опытом ;
- гибкий график работы ;
- оплачиваемый отпуск ;
- демократический подход и атмосфера ;
- возможность полностью удалённой работы ;
Если Вы можете не только написать код, но и качественно менеджерить работу небольшой команды, то Вы нужны нам. У нас международная русскоговорящая команда.
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