Нужно составит тест (не более часа, лучше 40-45 мин, на проверку знания: главное понять что кандидат обладает стеком HTML/CSS/JS/PHP и также может создавать телеграм ботов и работать с телеграм апи, сможет ли за 40-50 минут кандидат скопировать простой лендинг, почистить лишний код, и сделать примитивную форму ввода данных, к примеру имя и номер телефона. Прошу писать в Телегу @HRserf.

Оплатим создание теста (до 50к)+ тех. интервью (каждое, до 5к) с кандидатами, кандидатов предоставляем мы.

Описание вакансии: Tech Lead/Тех лид (Middle+/Senior Fullstack Developer), 25-40 лет, русскоговорящий, мужчина.

часовой пояс мск +- 3 часа

тип вакансии: полностью удаленная

график работы: 5/2, 40-50 час/неделю

Маркетинговое агентство в поисках коллеги на позицию Tech Lead.

Наши сотрудники — наше богатство. Мы гордимся тем, что мы — команда профессионалов. Атмосфера у нас способствует творчеству и развитию, мы реализуемся в масштабных проектах и генерируем амбициозные идеи.

Чем Вы будете заниматься:

- участие и руководство в разработке оптимизированных и адаптивных веб-страниц с использованием HTML/CSS и JavaScript, интеграция этих сайтов с Telegram API

- организация из 2-3 разработчиков единой команды, которая может слажено работать над проектом; декомпозировать задачи и контролировать их качественное исполнение; участие в разработке внутренних правил, методик и регламентов проведения работ;

- архитектурная перестройка существующих решений, контролировать проекты, гарантируя их работоспособность и отказоустойчивость, отслеживать и устранять неполадки

- составлять отчетность о ходе разработки, демонстрировать разработанный функционал;

Вы нам подходите, если:

- владеете стеком HTML/CSS/JS/PHP;

- был опыт разработки Telegram-ботов и работы с Telegram API

- есть опыт технического или управленческого лидерства от 1 года;

- умеете видеть, как будет лучше для пользователей, делать программный продукт как для себя самого;

- проявляете инициативу, внимательны к деталям, ;

Со своей стороны предлагаем:

- достойную заработную плату, растущую с Вашим опытом ;

- гибкий график работы ;

- оплачиваемый отпуск ;

- демократический подход и атмосфера ;

- возможность полностью удалённой работы ;

Если Вы можете не только написать код, но и качественно менеджерить работу небольшой команды, то Вы нужны нам. У нас международная русскоговорящая команда.