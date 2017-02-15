Нужно создать 4 сайта одностраничника по одной теме.

Мне нужно создать 4 сайта одностраничника в одном стиле по одной теме. тема сайтов WeB дизайн. (Я прохожу обучение по маркетингу мне нужно для отчета создать эти 4 сайта) Эти 4 сайта представляют собой линеку продуктов. Одно предложение следует за другим. Сайты должны быть в минималистичном стиле. Длинных сайтов не нужно.На одном экране максимум полтора. Важно отобразить концепцию и этого будет достаточно. И добавить разные плюшки (булеты, что получит человек, отзывы). Можно сделать на основании одного шаблона. И подстраивать в зависимости от продукта.

Коробка продуктов. на 1,2,3 сайте. на 4 сайте картинки связанные с ассоциациями закрытого клуба по дизайну.кнопки заказа или подписки в стиле самого сайта. Оговорка: Тема сайта может быть не обязательно веб дизайн. Это могут быть партнерские программы, или какие нибудь инфопродукты, которые в тренде. Смысл в том, чтобы была линейка продуктов, которая вращается вокруг одной темы.Если у вас есть готовые сайты, подходящие под мой заказ используйте их как шаблон. Темы для сайта можно посмотреть здесь https://info-hit.ru/. А план для их создания описан ниже. Этот план набросан примерно, вы можете что -то добавить в любой из пунктов. 1. сайт лид-магнит тема: Получи 5 бесплатных видеоуроков . Как сделать веб дизайн блога на вордпресс потратив всего 5 часов. И как продать этот шаблон на фриланс биржах . Форма подписки рабочая.мои результаты...(продал 50 шаблонов на сумму более 100000рублей)(мою фото можно любое поставить и имя любое.)Отзывы моих покупателей (положительные отзывы с фотографиями, об обучении результаты учеников. примерно , как у меня результаты )2. сайт ото- одноразовое предложение. На странице благодарности.Спасибо за подписку. Тема Возьмите 5 шаблонов на вордпресс стоимостью 2000р каждыйИ бесплатные уроки по их редактированию. Всего за 490 р Скидка 70%. Только для подписчиков. Расписать что получит человек скриншоты шаблонов и скриншоты видеоуроков(можно рисунок видеоплеера и название например редатируем код, или редактируем шапку, или в этом духе. несколько уроков по редактироваю.5-7)3 . сайт- основной Видеокурс.Создание веб дизайна на вордпресс от а до я И 30 уроков.Видеокурс - Adobe Muse 15 уроков.Создание виртуальных коробок для инфопродуктов. 5 уроков.4. сайт.Закрытый клуб. Стоимость 990 в месяцЧлены клуба получают доступ ко всем видеокурсам, автора.( Видеокурсы автора :1.основной видеокурс, 2.как создать анимацию на вебсайте 7 видеоуроков, 3.как сделать видео в качестве фона 5 уроков, 4.верстка сайта под мобильные устройства.)Предлагайте свою цену. Я ориентируюсь на 2000р