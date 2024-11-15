Требуется доработка функционала на сайте с Яндекс.Картами. Нужно, чтобы при нажатии на кнопку расчета суммы доставки отображалась метка и выводилась цена в зонах. Зоны определены через GEOJSON, требуется исправить отображение цен и меток, чтобы расчет был корректным для всех адресов.
Нужно создать аналогичный сайт и его функционал с API интеграцией
нужно создать аналогичный сайт и его функционал с API интеграцией app.avchat.ru
Заявки фрилансеров
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