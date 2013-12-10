Нужно создать эффект падающего снега

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок183 просмотра

Требуется специалист со знанием программирования. У меня есть готовый сайт. Мне нужно создать эффект падающего снега на фоне главной страницы.

Желательно обращаться по Скайпу

11 лет назад
udaca
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

agrafiya
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Мне нужно было создать эффект падающего снега на главной странице сайта. Дмитрий отлично справился с задачей, написав соответствующий скрипт. Я остался доволен нашим сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

agrafiya
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад