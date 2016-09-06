Нужно создать скрипт или сайт с возможностью вывода денег

Дизайн совсем простой, хоть на белом фоне без наворотов.

Главное, чтобы были аккаунты или личные кабинеты, где человек может посмотреть свою статистику,

и автоматический рассчет и вывод денег на вебмани итд, и ,например, на телефон.

Первый раздел: картинка, пару кнопок, где человек выбирает, на какую кнопку нажать согласно заданию. Комментарии.

Второй раздел: картинка, тесты с вопросами и вариантами ответов. Комментарии.

Возможность добавления новых заданий и новых разделов.

Предлагайте свою стоимость