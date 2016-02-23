Нужно связать две базы запчастей на одном сайте.

Есть сайт http://www.akvilonavto.com/shop/show-products/1/1/30/zapasnie-chasti/ с каталогом запчастей к технике.

И на этом же сайте есть каталог запчастей со схемами: http://www.akvilonavto.com/parts-catalog/

Эти два каталога сейчас абсолютно не связаны и имеют разные базы.

Нужно увязать эти два каталога по артикулу товара.

Например заходим в конкретную деталь 1-го каталога: http://www.akvilonavto.com/shop/show-product/1/315/116/bak-toplivnyi-levyi-v-sbore-70-1101020/

И эта же деталь под таким же артикулом есть во втором каталоге тут: http://www.akvilonavto.com/parts-catalog/selhoztehnika/mtz/mtz_80_2002/1101_baki_toplivnye.html

Так вот нужно чтобы в первом каталоге была ссылка на схему второго каталога с этой деталью (ПОСМОТРЕТЬ НА СХЕМЕ). И во втором каталоге при нажатии на ссылку ПОДРОБНЕЕ во всплывающем окне бралась информация из первого каталога (описание, картинка).

В 1 каталоге и во 2 нет полного соответствия номенклатуры деталей. Поэтому если есть общий артикул то связь устанавливается. Если одинакового артикула нет, то остается все как есть сейчас т.е. без связи.

Пример реализации: http://1belagro.com/catalog/zapchasti-k-traktoram-i-gruzovym-auto/belarus-mtz/70-1101020-bak-toplivniy-leviy/

Оплата: wmz, wmr.