Интернет-магазин на Opencart 2.1.0.2, парсер на php 5.5, движок Yii Framework. Сайт-донор на CMS Bitrix. Суть проблемы - несогласованность данных по товарам (цвета отдельно, картинки отдельно, размеры отдельно), необходимо это настроить на существующем парсере (если это возможно). Данные ...
Нужно удалить внутренний код на сайте
На сайте вылезает лишний текст - надо удалить. Возьметесь?
Заявки фрилансеров
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