Нужно удалить внутренний код на сайте

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Закрытнет заявок117 просмотров

На сайте вылезает лишний текст - надо удалить. Возьметесь?

9 лет назад
skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров