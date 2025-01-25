Требуется разработка Telegram-бота для рассылки сообщений в ЛС по указанным @ пользователям. Также необходим парсер для сбора данных. Все детали задачи будут обсуждены в личной беседе.
Нужно установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат
Нужно установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат, а также связать домен с хостингом
Заявки фрилансеров
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