Нужно вывести слайдер на главную Xиты ( WebAsyst )

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Здравствуйте, нужно вывести на главной страничке слайдер xиты. Он есть, но в нем нужно вручную вставлять товар. Сделать нужно чтобы он брал самые продаваемые товары и туда выставлял иx. 1 раз в неделю сделать зачистку xитов , чтобы на главную выводились уже другие xиты.

Webasyst
11 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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