Нужно внести изменения на сайт

Нужна доработка плагина загрузки картинок Pre-resize images для сайта на OsClass. https://osc4u.com/plugins/miscellaneous/pre-resize-images_i171 Необходимо добавить возможность вращения картинок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Технологический стек: laravel (php), vue js, posgresql
Нужно внести небольшие правки в сайт job.kazangmu.ru, которые описаны в файле.
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