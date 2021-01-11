Нужно внести изменения на сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1159 просмотров
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Технологический стек: laravel (php), vue js, posgresql

Нужно внести небольшие правки в сайт job.kazangmu.ru, которые описаны в файле.

3 года назад
sedelkov
Дмитрий 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад