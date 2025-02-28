Нужно внести правки в программу

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Закрыт4 заявки38 просмотров

Нужно внести правки в программу на Django (Python),
так же нужны поправки на сервере связанные с доработками.
Самое главное сделать :
- поправление входа.
- сделать оптимизацию кода отчетов.
- добавление средних показателей.
- и доделать отчеты, одинаковые задачи в двух отчетах.
Более подробное тз вышлю при обсуждение.

DjangoPythonДоработка сайтовОптимизация кода
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