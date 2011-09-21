Нужно взять сайт из кэша яндекса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки137 просмотров

В кеше Яндекса порядка 300 страниц. Нужно их взять оттуда и сделать сайт. Битые ссылки убрать. Сохранить пути. Сайт сделать на ХТМЛ, можно с использованием ПХП

Срок работы - до 3 дней

PHP
14 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

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