Обеспечить отображение картинок товара Joomla/VM

Веб-программированиеЗавершен6 заявок148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть два хостинга, где-то часть картинок отображается, часть нет, где-то вообще ничего не отображается.

На каком хостинге запустится, на таком и будет сайт.

Сроки- быстро.

Стоимость можно слегка увеличить по сравнению с рыночной, торговаться не буду.

Главное - под ключ, с выявлением проблемы.

Joomla
12 лет назад
nmagazin
Сергей 
60 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sofint
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Турбо-скорость и точный результат. Программист высокого уровня. Выполнил задачу в кратчайшие сроки плюс "зацепил" пару усовершенствований, не входивших в ТЗ. Молодец!
Отличный Заказчик. Полное понимание ожидаемого результата и как следствие четкое постановка заданий. Проявление интереса к сделанным изменениям свидетельствует о его заинтересованности в достижении положительного результата, не только в данный момент, но и стабильной работы в будущем. Благодаря этому, Сергей полностью в курсе своих проектов и его подсказки помогли понять особенности хостинга и быстро сделать исправления. Если вы отличный специалист в своей области, то смело можете предлагать свои услуги и они будут оценены справедливо.