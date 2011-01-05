Требуется обновить IPB v2.1.7 до последней стабильной версии (предположительно до IPB 3.0.5). Без потерь, без потери работы установленных дополнительных модулей и компонентов. Размер БД более 50 МБ.

Так же подбираем кандидата на разработку уникального дизайна после обновления системы.

Выслушаем предложения от опытных специалистов. Цены и сроки, примеры.