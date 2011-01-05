ЧАЙНИКИ, ПРОСИМ НЕ БЕСПОКОИТЬ!;) Сайт: http://v7zvezd.ru Задачи: их очень много, связанные с модернизацией сайта. Оплата: по-задачно – сдельно! От Вас – указать: 1. Опыт работы. ...
Обновить IPB v2.1.7 до последней стабильной версии
Требуется обновить IPB v2.1.7 до последней стабильной версии (предположительно до IPB 3.0.5). Без потерь, без потери работы установленных дополнительных модулей и компонентов. Размер БД более 50 МБ.
Так же подбираем кандидата на разработку уникального дизайна после обновления системы.
Выслушаем предложения от опытных специалистов. Цены и сроки, примеры.
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