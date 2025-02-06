Требуется разместить ссылку на сайт ev24.by на платформе sprashivalka. Необходимы навыки веб-программирования для выполнения задачи. Убедитесь, что ссылка будет корректно интегрирована и будет доступна пользователям.
Обновить старый web-проект до последних версий зависимостей
Есть проект на React, который последний раз обновлялся в 2019 году: https://github.com/tossha/urbain
Это 3D-модель солнечной системы (https://www.urbain.ru/)
Инструкция по его запуску: https://github.com/tossha/urbain/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
При выполнении этой инструкции сегодня вылезают ошибки зависимостей.
Задача состоит в том, чтобы завести его на актуальной версии Node, React и yarn. Нужно обновить версии пакетов, чтобы не было конфликтов. При необходимости перейти со старых неподдерживаемых пакетов на новые (например, node-sass). Написать подобную инструкцию по развёртыванию и запуску проекта проекта на Windows 11.
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