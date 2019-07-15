Обновление дизайна сайта на OpenCart по макету (уже свёрстан)

Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом работы и отзывами.

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Предоставляем новый отвёрстанный макет в html со стилями (ссылка в ТЗ)

В приложении подробное и понятное ТЗ + новый свёрстанный макет.

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Нужно сделать работу в срок до 15.07.2019.

Оплата 190 USD.

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Укажите свою цену, если сможете сделать данную работу дешевле.

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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.

С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.