Добрый день. Нужен php скрипт для парсинга сайта, запускаться можно планировщиком. На сайте находим кусок html кода, в нём 10 доменов, домены постепенно меняются, "новые" домены вверху. На доменах сайты преимущественно на ...
Обновление дизайна сайта на OpenCart по макету (уже свёрстан)
Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом работы и отзывами.
Движок OpenCart.
Предоставляем новый отвёрстанный макет в html со стилями (ссылка в ТЗ)
В приложении подробное и понятное ТЗ + новый свёрстанный макет.
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Нужно сделать работу в срок до 15.07.2019.
Оплата 190 USD.
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Укажите свою цену, если сможете сделать данную работу дешевле.
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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.
С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.
Заявки фрилансеров
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