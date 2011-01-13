Обновление Joomla с 1.0.8 и карусель

Здравствуйте,

Хотелось бы обновить Джумлу до последней версии и добавить модуль карусель с отображением фотографий последних новостей с вводным текстом под фотографией. А также установить модуль прогноза погод 2-х городов.

Сколько это будет стоить и в какие сроки?

Спасибо заранее!