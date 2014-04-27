Обновление Prestashop 1.5 до версии 1.6 + редизайн

Необходимо максимально качественно, быстро и безболезненно обновить движок для действующего магазина http://happy-panda.com.ua/ до последней актуальной версии 1.6.

В связи с этим становится ребром вопрос по дизайну - на локальном сайте проверяли, нынешний дизайн разрывает. Т.е. необходимо либо адаптировать его под 1.6. либо создать новый.

Кроме того, требуется ряд программных доработок - см. ТЗ.

Жду заявки только от опытных специалистов конкретно по Престе. Указываем сроки и стоимость. На сообщения в личку НЕ ОТВЕЧАЮ принципиально: уважайте свое и чужое время.