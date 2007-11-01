Обновление смежных проектов (BXOD и visiting)

Требуется опытный программист (php, MySQL + верстка) для завершения работы над проектом (интернет магазин). Работа выполнена на 90%, требуется: 1) Пристегнуть программную часть к дизайну. 2) Добавить раздел "Статьи тематические" - заголовки показываются в профильных разделах магазина, добавление ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист для обновления смежных проектов www.BXOD.com и www.visiting.ru.
После окончания данной работы будут предложены другие проекты.
Опыт работы. Знание ASP, MS SQL Server, .NET, Transact-SQL.
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