Пытаюсь парсить

Антибот система ЯМ после проверки пользователя отдает перечень куков на клиент, каждый запрос клиента без этих куков воспринимается, как за бота, в следствии чего отвечает 403

Задача сделать сервис либо скрипт для прохождения антибота и получения http заголовка для запросов.

Эти куки, как мы наблюдаем привязаны к определенному ip, что значит куков нужно получать много и быстро

Я вижу два варианта решения:

Реверс - инжиниринг антибота ЯМ для воспроизведения его логики в запросах (без браузера).

Использование браузера для прохождения этапов антибота, включая решение капчи, с акцентом на параллелизацию для скорости.

в результате мы должны заполучить полноценный http заголовк для запросов

Возможно вы предложите свой вариант получения куков и воспроизведение этапов обхода антибота ЯМ. источник яндекс маркет



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