Нужен спец в веб программировании. Не можем поставить движок. Уже попробывыали все способы.
Обрезать изображение в модальном окне cropper.js в dropzone.js
Задача следующая. На сайте (Joomla) для загрузки изображения используется drag and drop плагин - dropzone.js. Также установлен еще один плагин cropper.js - для обрезки изображения прежде чем его загрузить. Оба компонента работают, но обрезка происходит так: изображение появляется во все окно браузера. Задача - открывать изображение и делать его обрезку в модальном окне. Вот тут есть пример реализации этой возможности: https://jsfiddle.net/m02t97fa/ Я разместил этот код на своем сайте - изображение, загруженное в dropzone, открывается в модальном окне для обрезки, но сами кнопки обрезки и рамка для обрезки не работают - в браузере ошибка: Cannot read property 'cropper' of null Таким образом задача сводится к следующему. Убрать ошибку, из-за которой не работают кнопки плагина cropper.js и наладить его работу в модальном окне - делать обрезку и чтобы обрезанное изображение загружалось в область drag and drop.
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