Оформление заказа для службы доставки

Веб-программированиеЗакрытнет заявок156 просмотров
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Здравствуйте. Для службы доставки на их сайте нужно сделать так, что бы при выходе из зоны доставки в стоимость автоматически добавлялось 100 рублей. Сайт на OkayCms

5 лет назад
groupsbm
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад