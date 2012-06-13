Окончательная доработка интернет-магазина на флеш.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки121 просмотр

Необходимо настроить системы оплаты на уже существующем флэш-сайте, организовать рассылки изображений по оплате, настроить отчёты.

13 лет назад
MartaVeles
Велес 
56 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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