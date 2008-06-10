Нужно найти и установить следующие скрипты на интернет магазин на базе оскоммерс Vam 1. Облако тегов 2. "ЧПУ" - чтоб ссылки были понятными (напр. advanced seo url) ...
Онлайн-калькулятор (конфигуратор), желательно адм.
Для интеграции в сайт клиента (и возможно в дальнейшие проекты) разыскивается качественное, желательно универсальное решение для создания и (очень желательно) администрирования онлайн-конфигуратора/калькулятора, позволяющего без перехода по разным страницам, регестрации и использования веб-шопа/корзины быстро получать информацию и/или заказывать необходимую услугу/продукт онлайн.
Идеальный вариант был бы кроссбраузерный конфигуратор, работающий на JS (AJAX), считывающий данные из XML + админка например на PHP, с опциональной возможностью создания флеш-конфигуратора. При этом внешний вид страницы может настраиваться посредством шаблона (HTML).
Несколько ссылок-примеров того, что нужно:
http://www.intermediate.de/UhrenConfigurator/faces/configurator.jsp
стильный простой конфигуратор с графикой
http://www.intermediate.de/WebConfigurator/faces/fahrradConfigurator.jsp
конфигуратор велосипедов
http://www.bawo-tueren.de/ (Hier geht es zum Türenkonfigurator ...)
более «навроченный» конфигуратор дверей с графикой
http://www.1000hands.de/demoversion.html
практически то что нам нужно, имеются подпункты, которые доступны только при выборе «родительского» пункта,
есть описания в виде popups, возможность загрузить картинку и т.п.
http://www.outline2design.com/order-now.html еще один очень качественный конфигуратор
неплохрй пример на русском http://www.web-builder.ru/ru/calc/index.html# (компактное представление)
http://creater.ru/web/web_cash/ менее удачный, слишком громоздкий, надо прокручивать
http://www.ukrinternet.com/modules.php?name=Test
http://ptitov.habrahabr.ru/blog/23281.html
Примерный список возможных опций и полей:
Возможность создать структуру данных конфигуратора, соответствующую спецификации продукта или услуги.
Компонентами конфигуратора могут быть:
• категории с описанием (описание опционально) – отдельные группы (закладки), представляющие из себя группы вопросов.
• малые текстовые поля (с указанием размера, условий валидации)
• большие текстовые поля (с указанием размера, с редактором WYSIWYG)
• поля ввода чисел (с указанием размера, условий валидации)
• выпадающие списки с предустановленными значениями (справочниками), например отрасли для фирм, города, страны и т.п. Администратор имеет возможность создавать и управлять справочниками, а также валидацией поля (обязательное / не обязательное к выбору)
• Флажки (checkboxes)
• Выбор цвета
• Выбор картинки (с возможностью задать поведение, например изменение превью при выборе той или иной картинки) и т.д.
Если у вас есть наработки в этом направлении, вышлите пожалуйста примеры и краткую информацию на [email protected], будем рады обсудить условия сотрудничества.
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