Нужно готовый проект с github (Open source) переделать под платное использование.

Проект сам тут расположен: https://github.com/Dooy/chatgpt-web-midjourney-proxy/ (судя по рейтингу и кол-ву изменений на гитхабе, то всё должно работать более менее).

Суть: в одном удобном web интерфейсе содержится большое кол-во разных нейросетей. (chatgpt, midjourney, sunoai, kling, llama, runaway, dalle и т.п.)

Что мне нужно?

1. В данный момент чтобы воспользоваться любой моделькой в этом проекте, нужно вставить апи ссылку стороннюю свою, а мне нужно сделать так чтобы все эти апишки были с моей стороны зашиты туда уже и человек мог сразу пользоваться любой моделью за токены и просто купить подписку платную потом (например через cloudpayments, юмани)

Нужно чтобы был лендинг на главной, желательно чтобы под SEO всё хорошо было заточено изначально и возможно было бы через админку какую-то отредактировать информацию базовую и текста (возможно какой-то движок дополнительный внедрить для этого простой). Также доступ самого чат бота будет на отдельном поддомене или просто в отдельной директории например chat.testdomen.ru или testdomen.ru/chat

Если вы знаете какие-то проекты готовые с исходным кодом, которые обладают плюс минус такими же функционалом в базе или хотя бы легко масштабируемы, то можете мне прислать примеры как это там выглядит. Проект выше, это как пример которые мне понравился из всех, которые нашёл на гитхабе, хотя я сохранил порядка 20 штук разных, но там в основном chatgpt, claude, dalle и всё.

Мне хочется чтобы было еще генерация музыки от suno и генерация видео от kling и runaway