OpenCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Вітаю, треба досвідчина люди по OpenCart. Требо доробити сайт. Будь ласка пишить хто вільний і може обговорити деталі зараз і почати роботу. терміни і бюджет обговоримо.

OpencartДоработка сайтов
2 месяца назад
Bojenko
46 лет
2 месяца в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
3 отзыва(-2)
2 месяца назад