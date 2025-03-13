Ищется специалист для доработки и постоянной поддержки сервиса звонков на GoLang. Задачи включают добавление проксирования звонков и дальнейшую поддержку проекта. Ожидается долгосрочное сотрудничество с оперативным выполнением задач и высокой моралью. Подробности о задачах доступны в документе.
OpenCart
Вітаю, треба досвідчина люди по OpenCart. Требо доробити сайт. Будь ласка пишить хто вільний і може обговорити деталі зараз і почати роботу. терміни і бюджет обговоримо.
Заявки фрилансеров
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