Opencart - нужны мелкие доработки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка68 просмотров

вот ссылка на сайт http://zoonet-ufa.ru/

надо удалить скидки в разделе Акции!

Заменить картинки заглюченые Производители которые не отображаются

в контактах убрать номер телефона 9191470917

создать почту [email protected] и вывести ее на главную страницу и номер телефона 9191470267

примерно так!

Opencart
12 лет назад
Rishat84
Ришат 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Очень доволен работой. Виталий все сделал так как я хотел.
Благодарен Ришату за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад