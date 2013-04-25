Есть баг в скрипте галереи 1. в миниатюрах картинка сжимается по высоте, искажаются пропорции, что существенно для оценки работы дизайнера. 2. при прокрутке по скроллу страница подергивается. 3. Скроллинг ...
Opencart - нужны мелкие доработки
вот ссылка на сайт http://zoonet-ufa.ru/
надо удалить скидки в разделе Акции!
Заменить картинки заглюченые Производители которые не отображаются
в контактах убрать номер телефона 9191470917
создать почту [email protected] и вывести ее на главную страницу и номер телефона 9191470267
примерно так!
Выбранный исполнитель
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