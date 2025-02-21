Требуется опытный веб-разработчик для создания сайта по референсу. Необходимы навыки в HTML, CSS, JavaScript и опыт работы с CMS, например, WordPress. Обязательно наличие портфолио. Условия работы обсуждаются, возможна удаленная работа.
Opencart. Потрібно перенести весь контент на нову версію двіжка
Шукаю виконавця
Opencart. Потрібно перенести весь контент на нову версію двіжка
Сайт маленький
Потрібно перенести все по стандарту (тільки контент)
1. Категорії - підкатегорії (фото, опис)
2. Товари (фото, опис, характеристики - значення, опції, мета- теги)
Заявки фрилансеров
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