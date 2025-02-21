Opencart. Потрібно перенести весь контент на нову версію двіжка

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Закрыт6 заявок336 просмотров

Шукаю виконавця

Opencart. Потрібно перенести весь контент на нову версію двіжка

Сайт маленький 

Потрібно перенести все по стандарту (тільки контент)

1. Категорії - підкатегорії (фото, опис)

2. Товари (фото, опис,  характеристики -  значення, опції, мета- теги)

MySQLocStoreOpencartПеренос данныхУстановка плагинов
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guest_1740160725907
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