Opencart theme

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Открыт2 заявки16 просмотров

Нужно корректно установить тему админки на OpenCart 3, файлы предоставлю

когда через ocmod ставится, слетает панелька админки, возможно были доработки в теме , и немного конфликтует

OpencartУстановка плагинов
месяц назад
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