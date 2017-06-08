OpenCart вывод цены на карточке товара

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки195 просмотров
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Необходимо выводить цены на карточке товара (http://gidrolock.su/komplekty-kvartira/kvartira-ultimate-bl/kvartira-1-gidrolock-ultimate-bl-c-provodnymi-datchikami) после заполнение заявки на сайте.

0. Цена на карточке товара не выводятся

1. Создаем кнопку, пример http://clip2net.com/s/3L9pXdQ

2. По нажатию кнопки выводится всплывающая форма http://clip2net.com/s/3L9qfEy (ссылку на сверстанный дизайн предоставим)

3. После успешной отправки заявки (три поля заполненных поля), мы должны показать цену в карточке товара. и показать DIV с дополнительной кнопкой.

OpenCart
7 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alexandr-synteam
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$14
1 день
Все сроки прошли. Работа не сделана.