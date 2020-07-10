Оперативно доработать сайт на опенкарте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки511 просмотров

Здравствуйте. Есть такой сайт https://mozabrick.ru/

Нужно в кратчайшие сроки внести доработки. Тз прикрепляю.

Opencart
5 лет назад
Alexandr177
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