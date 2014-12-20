Определить с помщью чего выполнена адаптивность

Веб-программированиеЗавершен2 заявки157 просмотров
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Здравствуйте

Нужно помочь определить как выполнена адаптивность для сайта на Джумла

В шаблоне нет и строчки кода для адаптивности, но сайт открывается нормально на всех моб устройсвах, дополнительных плагинов и компонентов для адаптивности не установлено

Сайт gelshellac.ru

9 лет назад
ifors
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Очень помог с проблемой на сайте, все доступно объяснил Рекомендую
Проект был совсем небольшой, скорее это был старт возможного дальнейшего сотрудничества. Мои всем рекомендации.