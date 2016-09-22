Оптимизация нагрузки сайта на хостинг

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки153 просмотра
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Добрый день! Есть ряд проблем с сайтом на Wordpress _skladovich.ru:

- сайт создает огромную нагрузку на процессор сервера. Тариф хостинга http://joxi.ru/wRmzgXIWB6dJ2O, Информация о сервере http://joxi.ru/qVrwQocK9B502X. Необходимо решить проблему с нагрузкой.

Пишите, пожалуйста, срок решения вопроса и стоимость. Спасибо.

7 лет назад
Ezhkos
36 летТаиланд
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад