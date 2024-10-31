Оптимизация сайта на основе данных PageSpeed Insights

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Задача — оптимизировать производительность нашего сайта, по данным PageSpeed Insights https://pagespeed.web.dev/, до уровня 90-100, желательно конечно, чтобы их число было как можно ближе к 100.
Требуются fullstack , имеющие достаточный опыт и навыки в области оптимизации, а также отзывы об успешно выполненных оптимизациях.

Оптимизация кода
2 месяца назад
zakazlancer
Иванов 
30 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров