Оптимизация сайта WP под Page Insights

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Открыт12 заявок36 просмотров

Нужно оптимизировать сайт что бы он попадал в зеленые зоны по Page Insights

Есть пару скриптов которые подтягивают рекламу афилиатки - возможно они грузят сайт

Урл вышлю в ЛС

WordPressОптимизация кода
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