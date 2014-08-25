Разработка для магазина att-agro.ru модуля с goeip Задачи модуля: 1. Вывод тех или иных контактов на главной в шапке для посетителей с Москвы, Белгорода, Крыма и Других областей 2. Вывод ...
Оптимизация структуры и технической части сайта
Всем доброго времени суток, есть не сложная задача:
Есть сайт http://marmaer.ua который прежде жил на домене http://marmaer.com
Сайт реализован на wordpress
Вот его и нужно привести в надлежащий вид по некоторым аспектам:
1. На сайте присутствуют физические ссылки домена http://marmaer.com которые в свою очередь редиректят правилом на соответствующие страницы домена http://marmaer.ua нужно это исправить чтобы физические адреса были родного основного домена.
2. На всех страницах тренингов/семинаров/курсов необходимо исключить из генерации в Title, Description, H1 следующий кусок текста: “[Название раздела] на тему”. Пример:
Тренинги на тему «Тренинги для Бухгалтеров», организация и проведение в Украине – marmaer.com
3.ри переходе с футера на страницу любой рубрики ( “Семинары”, “Тренинги”, “Курсы” )
Мы обнаружем:
а) Множество битых ссылок (некорректно реализован goto). Необходимо заменить на прямые ссылки.
б) Множество ссылок с редиректом. Необходимо заменить на прямые ссылки.
4. На всех страницах пагинации необходимо генерировать метатег robots с параметрами noindex, follow
Пример страницы пагинации: http://marmaer.ua/seminars/page/2/
5. Также есть задача о некой реструктуризации вывода контента, нескольких разделов сайта(важно учесть все навигационные аспекты приводимых примеров структуры):
- 1. Структура услуг (пример):
http://www.fcaudit.ru/training/goszakupki/
http://www.fcaudit.ru/training/goszakupki/zakupki-v-medicine/
http://www.fcaudit.ru/training/all/osobennosti-goszakaza-v-sfere-zravookhraneniya-44-fz-kurs-v-spb/
Предполагается сделать такую же удобную навигацию по рубрикам/категориям, важная составляющая этой задачи в том, что где бы вы не находились всегда есть под рукой удобная навигация или фильтр используя который Вы с легкостью переходите в нужный для Вас раздел.
- 2. Структура новостей (пример):
http://www.fcaudit.ru/about/news/
http://www.fcaudit.ru/about/news/dokhod-ip-ot-prodazhi-imushchestva/
Думаю здесь все просто и понятно как клиент желает видеть вывод новостей.
- 3. Структура преподавателей
http://www.fcaudit.ru/training/teachers/
http://www.fcaudit.ru/training/teachers/romanchuk-mikhail-nikolaevich/
http://www.fcaudit.ru/training/all/valyutnoe-regulirovanie-i-valyutnyy-kontrol-v-rf-seminar-v-moskve/
Тут тоже все предельно просто и понятно как нужно оформить данный раздел.
От Вас ждем сроки и стоимость работ.
Космических сумм не предлагать, так как мы не новый сайт разрабатываем, а внести банальные технические правки думаю не так то уж и сложно...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Приветствую, не получается сделать самому, прошу помощи: Есть поисковая строка формата site.com/?search=Hello world Но встречается и такая строка site.com/?search=+Hello +world Нужно сделать простую проверку именно такого ...Завершен11 лет назад
25.08.2014 У робота Яндекса отсутствовал доступ к сайту, поэтому он не был проиндексирован и в поиске не участвует. Уточните у Вашего хостера, не блокируется ли сейчас IP робота 178.154.243.91 на стороне сервера. Если доступ открыт, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
нужно установить модули на ocStore 1.5.5.1.2, все модули куплены. проблема такая, что я их поставил. но они что то не работают. вроде как усатновились без ошибок но не один из модулей ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $7
Необходимо сделать e-mail рассылку по адресам из электронной таблицы почта.csv. Текст письма в файле Для организаций.docВеб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Joomla 2.5 Нужно реализовать на нём поиск по аукциону. Например: http://globalautousa.com/component/option,com_wrapper/Itemid,96/ http://www.mega-auto.us/manheim.php В проекте указываете стоимость и сроки выполнения.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать калькулятор. Калькулятор уже сверстан и доступен по адресу: http://effectservice.spb.ru/kalkulyator/ Сайт сделан на Wordpress. Из данного калькулятор нужно будет убрать пункт "+2 года гарантии", а для пунктов "Закладная под ...Завершен11 лет назад
Сделать интерактивную карту РФ как на сайте авито. Карта разделенную на две части (Европа и Азия) С левой стороны название регионов, справа карта европейской части рф, (с Калининградом и Крымом) и с кнопкой ...Завершен11 лет назад
Использую хостинг FastVPS. Раз в несколько дней регулярно возникает ситуация что мало свободного места на сервере и сайты перестают грузиться. Пишу в тех поддержку, они удаляют логи - и ...Завершен11 лет назад
Нужно либо доделать существующую, либо создать на другой платформе - на чем можно сделать? . сейчас сделано на php. функционал: -выбор маршрута — выбор месяца — дата (есть сейчас) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад