Оптимизация структуры и технической части сайта

Всем доброго времени суток, есть не сложная задача:

Есть сайт http://marmaer.ua который прежде жил на домене http://marmaer.com

Сайт реализован на wordpress

Вот его и нужно привести в надлежащий вид по некоторым аспектам:

1. На сайте присутствуют физические ссылки домена http://marmaer.com которые в свою очередь редиректят правилом на соответствующие страницы домена http://marmaer.ua нужно это исправить чтобы физические адреса были родного основного домена.

2. На всех страницах тренингов/семинаров/курсов необходимо исключить из генерации в Title, Description, H1 следующий кусок текста: “[Название раздела] на тему”. Пример:

Тренинги на тему «Тренинги для Бухгалтеров», организация и проведение в Украине – marmaer.com

3.ри переходе с футера на страницу любой рубрики ( “Семинары”, “Тренинги”, “Курсы” )

Мы обнаружем:

а) Множество битых ссылок (некорректно реализован goto). Необходимо заменить на прямые ссылки.

б) Множество ссылок с редиректом. Необходимо заменить на прямые ссылки.

4. На всех страницах пагинации необходимо генерировать метатег robots с параметрами noindex, follow

Пример страницы пагинации: http://marmaer.ua/seminars/page/2/

5. Также есть задача о некой реструктуризации вывода контента, нескольких разделов сайта(важно учесть все навигационные аспекты приводимых примеров структуры):

- 1. Структура услуг (пример):

http://www.fcaudit.ru/

http://www.fcaudit.ru/training/goszakupki/

http://www.fcaudit.ru/training/goszakupki/zakupki-v-medicine/

http://www.fcaudit.ru/training/all/osobennosti-goszakaza-v-sfere-zravookhraneniya-44-fz-kurs-v-spb/

Предполагается сделать такую же удобную навигацию по рубрикам/категориям, важная составляющая этой задачи в том, что где бы вы не находились всегда есть под рукой удобная навигация или фильтр используя который Вы с легкостью переходите в нужный для Вас раздел.

- 2. Структура новостей (пример):

http://www.fcaudit.ru/about/news/

http://www.fcaudit.ru/about/news/dokhod-ip-ot-prodazhi-imushchestva/

Думаю здесь все просто и понятно как клиент желает видеть вывод новостей.

- 3. Структура преподавателей

http://www.fcaudit.ru/training/teachers/

http://www.fcaudit.ru/training/teachers/romanchuk-mikhail-nikolaevich/

http://www.fcaudit.ru/training/all/valyutnoe-regulirovanie-i-valyutnyy-kontrol-v-rf-seminar-v-moskve/

Тут тоже все предельно просто и понятно как нужно оформить данный раздел.

От Вас ждем сроки и стоимость работ.

Космических сумм не предлагать, так как мы не новый сайт разрабатываем, а внести банальные технические правки думаю не так то уж и сложно...