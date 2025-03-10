Оптимизировать алгоритм программы для повышения показателей

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок273 просмотра

Требуется оптимизация и доработка алгоритма программы для повышения показателей просмотра на платформе Twitch

Программа работает, но нужно доделать доп функционал
Обязательно нужно будет встретиться лично в городе Киев
Обязательно нужно будет подписать договор о неразглашении NDA
После подписания договора мы передадим Репозитории с которыми вы сможете ознакомиться, изучить их, и продолжить доработку

Специалист должен владеть:

CSS
JavaScript
HTML

CSSHTMLJavaScriptОптимизация кодаРазработка алгоритмов
2 месяца назад
guest_1741622436228
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров