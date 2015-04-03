Добрый день. Необходимо написать парсер для автоматической покупки ЖД билетов на http://booking.uz.gov.ua/ru/ , или подключение к API системы. Технологии реализации не имеют значения. Главное выполнения условий : это по условиям фильтра бронировка ...
Оптимизировать для мобильных устройств сайт на Drupal 7
Есть работающий сайт на Drupal 7. От ПС Google было получено письмо, что:
"Сайт не оптимизирован для мобильных устройств
Мы проверили 572 стр. Вашего сайта и обнаружили, что 100% из них неудобно просматривать на мобильных устройствах. Из-за ошибок на этих 572 стр. у пользователей складывается плохое впечатление о ресурсе."
И т.д., подробнее на скриншоте к заказу. Также на втором скриншоте показано, на что конкретно ругается гугл.
Нужно исправить все ошибки, оптимизировать сайт. Предпочтительно не проводить работы "на живую", если это будет отражаться на внешнем виде и функционировании проекта. Детали обсудим с исполнителем.
Если есть вопросы - всегда рад.
Ваши сроки и цены указывайте в заявке. Желательно иметь портфолио с выполненными работами\отзывами подобного рода.
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