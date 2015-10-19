Оптимизировать одну интернет страницу для мобильных устройств

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки106 просмотров
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Необходимо оптимизировать одну web страницу для мобильных устройств.

Страница на обычном html.

Необходимо учитывать что страница будет использована в виде шаблона.

сама страница info.pchelp.zp.ua

8 лет назад
belov_den
Денис 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
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