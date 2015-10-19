Проблема в работе сайта. непонятно откуда увеличилось число запросов к Б/Д, потом начали происходить сбои в администрировании ,сейчас некоректно работает корзина и авторизация
Оптимизировать одну интернет страницу для мобильных устройств
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оптимизировать одну web страницу для мобильных устройств.
Страница на обычном html.
Необходимо учитывать что страница будет использована в виде шаблона.
сама страница info.pchelp.zp.ua
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