Оптимизировать одну интернет страницу для мобильных устройств

Необходимо написать JavaScript модуль, который будетвыполнять следующие функции: 1. В html коде присутствуют разные фотографии,все фото загружены на сторонние сервера. На этом этапе модуль должен проверять доступность картинки, и если картинка доступна, добавлять ее для вывода, если нет ...