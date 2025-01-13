Оптимизировать работу сайта на WP - перегружает сервер

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Закрыт7 заявок190 просмотров

Сайт на WP - нужно оптимизировать его работу, есть логи сервера, перегржает аппач.

Ваш сайт,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, оправляет много врунтренни запросов на сервер.

Запросы вида:
82.202.171.15 - - [13/Jan/2025:20:56:25 +0300] "GET /wp-content/uploads-webpc/uploads/2015/12/texture-map.png.webp HTTP/1.0" 404 106187 "-" "-"
82.202.171.15 - - [13/Jan/2025:20:56:25 +0300] "GET /wp-content/uploads-webpc/uploads/2015/12/texture-map.png.webp HTTP/1.0" 404 106187 "-" "-"
82.202.171.15 - - [13/Jan/2025:20:56:25 +0300] "GET /wp-content/uploads-webpc/uploads/2015/12/texture-map.png.webp HTTP/1.0" 404 106187 "-" "-"
82.202.171.15 - - [13/Jan/2025:20:56:27 +0300] "GET /wp-content/uploads-webpc/uploads/2015/12/texture-map.png.webp HTTP/1.0" 404 106187 "-" "-"
82.202.171.15 - - [13/Jan/2025:20:56:27 +0300] "GET /wp-content/uploads-webpc/uploads/2015/12/texture-map.png.webp HTTP/1.0" 404 106187 "-" "-"
82.202.171.15 - - [13/Jan/2025:20:56:29 +0300] "GET /wp-content/uploads-webpc/uploads/2015/12/texture-map.png.webp HTTP/1.0" 404 106187 "-" "-"

WordPressОптимизация кода
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