Необходимо активировать функционал Оракула на многостраничном сайте, созданном в Wix. Реализовать рандомный выбор одной из 56 карт для пользователей, а также систему подписки для получения предсказаний трижды в день. Опыт в Wix Code (Velo) и JavaScript обязателен.
Оптимизировать работу сайта на WP - перегружает сервер
Сайт на WP - нужно оптимизировать его работу, есть логи сервера, перегржает аппач.
Ваш сайт,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, оправляет много врунтренни запросов на сервер.
Запросы вида:
82.202.171.15 - - [13/Jan/2025:20:56:25 +0300] "GET /wp-content/uploads-webpc/uploads/2015/12/texture-map.png.webp HTTP/1.0" 404 106187 "-" "-"
82.202.171.15 - - [13/Jan/2025:20:56:25 +0300] "GET /wp-content/uploads-webpc/uploads/2015/12/texture-map.png.webp HTTP/1.0" 404 106187 "-" "-"
82.202.171.15 - - [13/Jan/2025:20:56:25 +0300] "GET /wp-content/uploads-webpc/uploads/2015/12/texture-map.png.webp HTTP/1.0" 404 106187 "-" "-"
82.202.171.15 - - [13/Jan/2025:20:56:27 +0300] "GET /wp-content/uploads-webpc/uploads/2015/12/texture-map.png.webp HTTP/1.0" 404 106187 "-" "-"
82.202.171.15 - - [13/Jan/2025:20:56:27 +0300] "GET /wp-content/uploads-webpc/uploads/2015/12/texture-map.png.webp HTTP/1.0" 404 106187 "-" "-"
82.202.171.15 - - [13/Jan/2025:20:56:29 +0300] "GET /wp-content/uploads-webpc/uploads/2015/12/texture-map.png.webp HTTP/1.0" 404 106187 "-" "-"
Заявки фрилансеров
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