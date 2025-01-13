Необходимо активировать функционал Оракула на многостраничном сайте, созданном в Wix. Реализовать рандомный выбор одной из 56 карт для пользователей, а также систему подписки для получения предсказаний трижды в день. Опыт в Wix Code (Velo) и JavaScript обязателен.