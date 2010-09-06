Организация массовой рассылки (не спам)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Необходимо настроить систему массовой рассылки писем по списку подписчиков. Речь идет о рассылке оповещений о выходе новых номеров журналов. Соответственно, рассылка производится примерно раз в месяц. Количество подписчиков - около 30000.

На данный момент задача реализована с помощью phplist. Однако несколько месяцев назад начались проблемы: рассылает медленно, постоянно зависает (приходится перезапускать вручную). Сейчас работа системы уже не устраивает.

Возможны два варианта решения:

1) Разобраться, из-за чего возникли проблемы, и настроить phplist, чтобы все работало нормально. Это оптимальный вариант.

2) Отказаться от phplist и использовать другую систему (или же попробовать использовать phplist, но на другом хостинге). Это тоже вариант, но тогда надо будет перенести в новую систему списки подписчиков и шаблоны писем, а также настроить форму подписки на сайте, чтобы она взаимодействовала уже с новой системой.

Т.к. задача, особенно в первом варианте, - явный R&D, я не жду точных цен и сроков. Предлагайте примерно, а потом уже определимся, когда станет понятно, что и как будем делать.

13 лет назад
genarcho
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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