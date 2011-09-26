Оригинальный модуль по обработке изображений

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок199 просмотров

Написать оригинальный модуль на php по обработке изображений и встроить его в движок. ТЗ есть.

Просьба, писать только специалистов, очень хорошо знающих php и свободных на этой неделе.

Оставляйте icq и почту.

PHP
14 лет назад
kalika
49 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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