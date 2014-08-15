Ошибка на вордпресс 3.9.2

В общем есть проблемка. При добавлении записи в ворпресс появляется такое сообщение http://s019.radikal.ru/i601/1408/4a/e5e6c7e152ca.png Я сначала думал что пост не добавляется, но оказалось что добавляется.

Т.е что я делаю

1. Заполняю поля при добавлении записи

2. Нажимаю опубликовать

3. Появляется сообщение http://s019.radikal.ru/i601/1408/4a/e5e6c7e152ca.png

4. Если вернуться назад в категорию записи то пост есть, он добавлен

Нужно это сообщение убрать сделать так как это должно работать. Т.е после нажатия кнопки опубликовать я остаюсь на странице с формой которую только что заполнил, а вверху надпись типа опубликовано или как-то так, в общем по стандартному чтоб было