Ошибка в опенкарт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки14 просмотров

Не работает оформление заказа в опенкарт 3 после установки модуля. Модуль удалили.

При переходе вылазит ошибка

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OpencartУстранение ошибок
6 часов назад
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