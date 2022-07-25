Ошибки на сайте с использованием Centrifugo

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки362 просмотра

Нужен прогер отлично знающий Centrifugo.

Вылазят ошибки на сайте, нужно починить.

Стоимость обсуждается.

3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

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