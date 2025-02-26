Требуется устранить ошибку в WordPress с WooCommerce, из-за которой не отображаются кастомные страницы wishlist и compare. Необходимо сделать так, чтобы шорткоды заработали корректно. Темплейт был куплен, но поддержка не помогла.
Ошибки во Flutter приложении
Необходимо исправить ошибку во flutter приложении. Детали при общении.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Ищется помощь с проблемой отображения виджетов аддонов в XenForo. Стандартные виджеты работают, но аддоны не отображаются, несмотря на правильные настройки. Требуется совет по устранению этой неполадки.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $150
Требуется разработать калькулятор для расчета ипотеки на сайте на CMS WordPress. Необходимо реализовать функционал, аналогичный калькулятору на указанном сайте, включая графики платежей, которые отображаются после нажатия кнопки 'Рассчитать'.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо оптимизировать производительность сайта до уровня 90-100 по данным PageSpeed Insights. Требуется опыт работы с DLE и успешные отзывы о предыдущих оптимизациях. Ищем специалистов с навыками в веб-программировании для повышения скорости загрузки и улучшения пользовательского опыта.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Необхідно підключити систему до CRM через API для вигрузки файлів. Завдання передбачає дотримання документації та вимог інтеграції. Очікується чітке виконання технічних умов.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $5
Требуется разработать сайт для драфтов карточной игры с возможностью создания комнат для игроков и зрителей. Необходимо реализовать функционал указания ников, времени на ход и типа драфтов. На странице должны отображаться ники и таймеры игроков, список банов и пиков, а также коллекция персонажей с иконками, которые убираются после выбора. Все иконки будут предоставлены.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка и добавление одной страницы на существующий статичный HTML-сайт согласно техническому заданию. Указание сроков и стоимости обязательно.Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $490
Необходимо провести код ревью платформы Tanim.kz. Важно оценить текущий функционал и вынести вердикт о возможности его доработки с последующим развитием проекта.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать бек для системы, использующей обменник биржи, мессенджер и функции бирж для обмена в блокчейн Тон. Требуется отличное знание смарт контрактов и серверной части. Рассмотрим заявки от специалистов с опытом работы в данной области.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
Необходимо доработать сайт на базе Laravel, создавая инструмент для визуализации финансовых данных. Требуется реализовать отображение графиков, возможность выбора периода времени и фильтрацию данных по критериям. Используемые технологии: Laravel (PHP), MySQL. Подробности по фронтенду и визуализации данных будут обсуждаться.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад