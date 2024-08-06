Отладить Яндекс коммерцию, через API в метрику из CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Ищем человека, который умеет отлаживать Яндекс коммерцию, отправку данных через API в метрику из CRM. Идеально если делали это для SaaS сервиса.
Мы все настроили сами, но работает не стабильно, нужна помощь именно в отладке.
Ищем специалиста с кейсами.

REST APIИнтеграция API
4 месяца назад
guest_1734691698996
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

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