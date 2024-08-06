Ищем человека, который умеет отлаживать Яндекс коммерцию, отправку данных через API в метрику из CRM. Идеально если делали это для SaaS сервиса.

Мы все настроили сами, но работает не стабильно, нужна помощь именно в отладке.

Ищем специалиста с кейсами.