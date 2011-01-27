Очень простое задание, нужно отредактировать флешку. Все описание и саму флешку прикрепил к проекту.

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки и способы связи (icq предпочтительно)

Оплата только в рублях, предложения в других валютах не рассматриваю.

Предложения без цен не рассматриваю