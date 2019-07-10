Отредактировать JS код расширения google crhome

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Завершен3 заявки105 просмотров

Отредактировать JS код расширения google crhome по добавлению кнопки на сайт aliexpress.

(aliexpress обновили дизайн и прежний код не работает) 

JavaScript
6 лет назад
tobsik
Сергей 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Рекомендую исполнителя! Выполнил всё в кротчайший срок.
Спасибо, все в порядке.

Заявки фрилансеров

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад