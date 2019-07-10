Отредактировать JS код расширения google crhome

Нужно вывести кнопку-счетчик добавления количества товаров в корзину для простых и вариативных товаров, конкретно в карточке товара в single product и в списке товаров, в каталоге. WooCommerce. Нужно чтобы корректно добавлялось количество и вариации. Оплата ...